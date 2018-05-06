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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor

Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğleye kadar kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinde zayıflayacak yağışlar, gece etkisini artıracak.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yalova Sakarya Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve gök gürültülü sağanak

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