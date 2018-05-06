Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğleye kadar kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinde zayıflayacak yağışlar, gece etkisini artıracak.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
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