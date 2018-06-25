Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Kütahya ve Eskişehir'de de öğleden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

