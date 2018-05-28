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Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

Ardahan, Kars ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ardahan, Kars ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan ve Kars'ta yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum'da ise bu gece saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ardahan gök gürültülü sağanak Kars Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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