Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Dört il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre saat 18.00'e kadar Çorum'un Mecitözü, Amasya'nın Suluova ve Merzifon ilçeleri ile Kırşehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli gök gürültülü sağanak, Sivas'ın doğu ilçelerinden Kangal, Hafik, Zara, İmranlı, Divriği, Suşehri ve Akıncılar'da da 18.30'a kadar etkili olacak.
Vatandaşların oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması istendi.
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