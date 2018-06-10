Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ın genelinde görülecek gök gürültülü sağanak, öğleden sonra kısa süreli kuvvetli olacak.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

