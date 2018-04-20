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Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinden itibaren cumartesi sabahına kadar 5 il çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, zirai faaliyetlerde bulunanlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum zirai don

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