Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinden itibaren cumartesi sabahına kadar 5 il çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, zirai faaliyetlerde bulunanlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.