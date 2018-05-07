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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Sivas ve Erzincan çevreleri için öğle saatlerinden geceye kadar aralıklarla ve yerel olarak sürecek, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

ANKARA(AA)- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 7 il için öğle saatlerinde başlayıp geceye kadar aralıklarla sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarası yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Sivas ve Erzincan çevrelerinde öğle saatlerinden başlayarak geceye kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteorolojik uyarı Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü

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