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Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren saat 20.00'ye kadar yerel kuvvetli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu illerde yaşayanların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Amasya çankırı Çorum Denizli Karabük KASTAMONU Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tokat

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