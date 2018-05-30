Meteorolojiden 8 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Isparta, Burdur, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Uşak çevreleri ile Antalya'nın iç ve dağlık kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayan vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

