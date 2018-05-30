HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meteorolojiden 8 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Isparta, Burdur, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Uşak çevreleri ile Antalya'nın iç ve dağlık kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayan vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılışını yaptıEk fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılışını yaptı
Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendiKadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden 8 il için sağanak uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.