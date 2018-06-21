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Meteoroloji'den Ankara için 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası  'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası 'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.

Açıklama şöyle,

"Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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