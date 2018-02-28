Meteorolojiden Batı Karadeniz’e zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde bu geceden itibaren şiddetli zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 28 Şubat gecesi başlayacak ve 1 Mart Perşembe sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli don, Batı Karadeniz kıyılarında ve İç Anadolu’da hafif ve orta şiddette don uyarısında bulundu.
Açıklamada ayrıca, 1 Mart gecesinden 2 Mart sabahına kadar Karabük’ün de dahil olduğu Batı Karadeniz bölümü ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek zirai don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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