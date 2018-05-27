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Meteoroloji'den Bilecik'e 2 saat süresince kuvvetli yağış uyarısı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

 Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bilecik il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.  Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bilecik il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bilecik il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bilecik il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA (DHA) -

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