Meteoroloji'den Bilecik'e 2 saat süresince kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bilecik il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bilecik il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA (DHA) -
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