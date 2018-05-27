Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli yağış uyarısı   

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bursa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA (DHA)
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