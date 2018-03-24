Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasındaki denizde gece saatlerinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar hava parçalı bulutlu olacak ve aralıklı sağanak etkisini gösterecek.
Güney yönlerden orta, yer yer kuvvetlice esecek rüzgarın Kaş-Anamur arasındaki denizde gece saatlerine kadar güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle denizciler ile balıkçıların, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.
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