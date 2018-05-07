Meteoroloji'den Doğu illeri için yağış uyarısı

ANKARA(AA) - Van, Erzurum, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden, gece saatlerine kadar başta güney ilçeleri (Başkale, Gürpınar, Çatak, Bahçesaray, Gevaş) olmak üzere aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların bu gece saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Hakkari çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Bitlis çevrelerinde süren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların bu gece saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Muş çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Bingöl çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Söz konusu illerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Okuyucu Yorumları 0 yorum