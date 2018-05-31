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Meteorolojiden doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu Karadeniz'in batısında, Sinop-Samsun arasında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz fırtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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