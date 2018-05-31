Meteorolojiden doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu Karadeniz'in batısında, Sinop-Samsun arasında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

