Meteorolojiden doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu Karadeniz'in batısında, Sinop-Samsun arasında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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