Meteoroloji'den dört il için kuvvetli sağanak uyarısı

Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Kocaeli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Zonguldak çevrelerinde etkisini artırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı ve metrekareye 30-60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinde de bu gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı öngörülen yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
Metrekareye Sakarya çevrelerinde 50-75 kilogram, Düzce çevrelerinde 40-75 kilogram, Kocaeli çevrelerinde de 50-75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Söz konusu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum