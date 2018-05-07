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Meteoroloji'den dört il için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Kocaeli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Kocaeli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Zonguldak çevrelerinde etkisini artırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı ve metrekareye 30-60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinde de bu gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı öngörülen yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

Metrekareye Sakarya çevrelerinde 50-75 kilogram, Düzce çevrelerinde 40-75 kilogram, Kocaeli çevrelerinde de 50-75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Söz konusu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Kocaeli Meteoroloji Genel Müdürlüğü sakarya Zonguldak

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