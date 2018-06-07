Meteoroloji'den Edirne Uzunköprü'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'de yapılan son değerlendirmelere ve radar bilgilere göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 20:00 TSİ'ye kadar kuvvetli (15-30 Kg/m2) olarak devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.
ANKARA (DHA)
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