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Meteoroloji'den Edirne Uzunköprü'ye kuvvetli yağış uyarısı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'de yapılan son değerlendirmelere ve radar bilgilere göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 20:00 TSİ'ye kadar kuvvetli (15-30 Kg/m2) olarak devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

ANKARA (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'de yapılan son değerlendirmelere ve radar bilgilere göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 20:00 TSİ'ye kadar kuvvetli (15-30 Kg/m2) olarak devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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