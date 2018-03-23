Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Antalya’nın bazı ilçelerine fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya’nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerine yarın için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın, aynı gün gece etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.