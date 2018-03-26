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Meteoroloji’den fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Ege’de fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Ege’de fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın gün boyunca devam edeceğini belirten yetkililer, özellikle Ege’de denizcilerin gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları istediler.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Ege Denizinde halen kuvvetli esen rüzgarın gece saatlerine kadar güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” Denildi.

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