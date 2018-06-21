Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Akdeniz'in batısında, Kalkan-Kumluca arasında fırtına beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'in batısında, Kalkan-Kumluca arasında rüzgarın yarın öğle ve akşam saatlerinde batılı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum