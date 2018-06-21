Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Akdeniz'in batısında, Kalkan-Kumluca arasında fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'in batısında, Kalkan-Kumluca arasında rüzgarın yarın öğle ve akşam saatlerinde batılı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

