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 Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ , İstanbul için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Zeki ÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ , İstanbul için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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