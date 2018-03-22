Meteorolojiden Isparta için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü, Isparta çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın Isparta ve çevresinde lodos ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edilerek, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.
Yazılı açıklamada, "Yarın Isparta ve çevresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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