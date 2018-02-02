Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji İstanbul için kritik bu uyarı yayınladı. Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan rapora göre, İstanbul'da hafta sonu şiddetli fırtınanın yer yer kuvvetli eseceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar Marmaranın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Kuzey Ege kıyıları (İzmir) ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul’da hafta sonu yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık gündüz 15 derece, gece 10 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranında hafif bir düşüş var: Yüzde 61-75 arası. Rüzgar şiddetini artırıyor: Saatte 41 km hızda esmesi bekleniliyor.

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.