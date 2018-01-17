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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! Akşam saatlerine dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 13:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Marmara’da çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. AKOM da İstanbul'da akşam saatlerine doğru ciddi bir fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! Akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji'den ve AKOM'dan yapılan son hava durumu uyarılarına ve açıklamalara göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa’lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla 18.01.2018 Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN ÖZEL UYARI

AKOM da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşmasının, Perşembe günü ise karayel yönüne dönmesi ile birlikte sıcaklıklarda ani (5-8) bir düşüş beklendiğini bildirdi.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege’de, çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü'nün son verilerine göre fırtınanın hızı ve şiddeti şu şekilde olacak:

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar 10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına 17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına 20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına 24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

"ÇATILAR UÇABİLİR! AĞAÇLAR DEVRİLEBİLİR!"

Kurumun açıklamasında ayrıca, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 19.01.2018 Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

CUMAYA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de, perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz’de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu fırtına rüzgar istanbul akom

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haber olsun diye şu meteroloji işlerini ne kurcaladınız ne abartınız bea
allah yardımcımız olsun denizdeyiz sallan babam sallan
meteorolojinin geçen haftaki KAR UYARISI gibi olmasın da:)))
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