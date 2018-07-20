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Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı! Öğleden sonra sağanak geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da son hava durumu tahmini... 20 Temmuz'da havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı! Öğleden sonra sağanak geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurtgenelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

meto

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu 31

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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Meteoroloji istanbul hava durumu 20 temmuz hava durumu

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meteorolojide atıp duruyor hergün saat veriyor bir şey yok
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