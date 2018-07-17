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 Meteorolojiden İstanbul için uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ , İstanbul'da yarın gök gürültü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek uyardı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ , İstanbul'da yarın gök gürültü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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