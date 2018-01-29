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Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 17:16 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul'da kar haberi beklenirken bugün güneşli bir güne uyanıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminde 02 Şubat Cuma günü İstanbul 14 dereceyi görecek.

Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminlerine göre İstanbullular güneşe doyacak. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yerini şu günlerde güneşli havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini belli oldu. Hafta sonuna parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular, hafta içi sıcaklıkların etkisini arttırmasıyla 2 Şubat Cuma günü 14 dereceyi görecekler.

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

TÜM YURTTA HAVA DURUMU
Meteroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yine basladik bakalim hava durumlarına artik ne zaman yagdirirsiniz kar...
o zaman kesin kar yağar.
haber yapa yapa memleketin bereketini kaçırdınız be
mynet hakikaten havadan sudan konuşmayı seviyorsun
yaw he heeee
İklimler değişiyor kar yağmur yoksa tarım yok nehirlerde su yok barajlarda su yok muslukta su yok her gün yaz olsa diyen arkadaşa duyrulur....
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