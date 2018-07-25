Meteoroloji'den İstanbul'un batısı için uyarı

İstanbul DHA- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00'a kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

