Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gerçekleşmesi beklenen 5 ilde rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Söz konusu illerde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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