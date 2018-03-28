Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli rüzgar ile birlikte toz taşınımı uyarısı yaptı.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini aktardı.
Rüzgarların güneyli yönlerden saatte 30 ile 60 kilometre arasında kuvvetli esebileceğini de bildiren merkezin açıklamasında;"Rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"denildi.
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