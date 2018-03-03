HABER

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 22:59 | Son Güncelleme

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın gün içinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ayrıca Bursa, Kocaeli'nde de yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Yalova'da da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuvvetli sağanak Gök Gürültülü istanbul Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.