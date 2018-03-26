Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üç ili de etkisi altına alacak yağışlar, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.
Yağış süresince oluşabilecek sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerekiyor.
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