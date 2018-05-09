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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 06:20 | Son Güncelleme

Hatay'ın güneyindeki Arsuz ve Samandağı bölgesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren üç saat boyunca Hatay'ın güney kıyılarındaki Arsuz ve Samandağı bölgesinde beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Meteoroloji sağanak yağış

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