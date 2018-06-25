HABER

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültü sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri için kuvvetli gök gürültü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışın etkisine girmesi bekleniyor.

Yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışın hafta sonuna kadar ülkenin kuzeybatı kesimlerinde de (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucuFOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu
Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzeybatı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.