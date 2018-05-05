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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:34 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabah başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir, Kütahya, Bilecik'in tamamı ile Bursa'nın kuzey kesimleri haricinde kalan yerlerde 6 Mayıs pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ani su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir sağanak yağış uyarı

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