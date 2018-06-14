Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kilis ile Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kilis ile Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

