Meteorolojiden sağanak uyarısı

Kastamonu kıyılarında yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu kıyılarında aralıklı beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

