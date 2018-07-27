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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da gök gürültülü şiddetli yağış beklendiği belirtildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gök gürültülü şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre, İstanbul’daki yerel gök gürültülü yağışların 2 saatlik periyotta yerel olarak su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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istanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Meteroloji sağanak

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