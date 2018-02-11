Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden bugünün hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan hava durumu raporunda, yurt geneli hava sıcaklıkları ve yağış türleri hakkında bilgi verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu tahminleri... HAVA DURUMU



Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar, Kıyı Ege'de kuvvetli yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak şeklinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Lokal su baskını, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Marmara Bölgesi



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney ve güneybatı, kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, batı kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi



Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHiSAR °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu İZMİR °C, 16°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 15°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 14°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi



Çok bulutlu, batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 22°C Çok bulutlu ANTALYA °C, 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı BURDUR °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C Çok bulutlu İç Anadolu Bölgesi



Çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ÇANKIRI °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ESKİSEHİR °C, 13°C Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu KAYSERİ °C, 15°C Çok bulutlu Batı Karadeniz Bölgesi



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu DÜZCE °C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu KARABÜK °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi



Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Rize, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bayburt çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 16°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu ARTVİN °C, 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu SAMSUN °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 14°C Çok bulutlu Doğu Anadolu Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C Çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı KARS °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı MALATYA °C, 14°C Çok bulutlu Güneydoğu Anadolu Bölgesi



Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BATMAN °C, 16°C Çok bulutlu DİYARBAKIR °C, 16°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu GAZİANTEP °C, 16°C Çok bulutlu SİİRT °C, 16°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu Denizlerde Hava Durumu



Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi ile öğle saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtına; Gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde doğusu batıdan 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunun açıkları doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları ile gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.