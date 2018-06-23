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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Bolu ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu ve Düzce çevrelerinde aralıklı beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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