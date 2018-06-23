Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Bartın ve Zonguldak çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde aralıklı beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum