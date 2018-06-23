Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Bartın ve Zonguldak çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde aralıklı beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

