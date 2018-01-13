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Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 09:14 | Son Güncelleme 3 saat önce

Haftalardır beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün yurdun büyük kısmında yağmur olarak görülen yağışlar yarından itibaren kar yağışına dönüşecek. Ancak beyaz örtüyü özleyenler için haberler kötü, kar yağışı uzun soluklu olmayacak. Gelecek hafta ise yeni bir soğuk hava dalgasıyla Sibirya soğukları gelecek...

Kurak geçen kışın beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası geldi fakat sadece birkaç gün sürecek. Meteoroloji’den gelen son dakika haberiyle tahminler değişti, “İstanbul’da kar ne zaman yağacak?” sorusunu soran vatandaşlar kar yağışını sadece havada seyredecek. Sözcü'nün haberine göre, bu hafta İstanbul’da etrafı beyazlatacak bir kar yağışı beklenmiyor. Ankara’da yarından itibaren etkili olmaya başlayacak kar yağışı kısa süreliğine Ankara’yı beyaz örtüye bürüyebilir.

BU HAFTA KISA SÜRELİ OLACAK, ASIL KAR HAFTAYA…

Türkiye’yi birkaç günlüğüne etkileyecek olan soğuk hava dalgasının iç ve yüksek kesimlerimizdeki şehirler hariç diğer bölgelerde çok yoğun bir etki bırakması beklenmiyor. Ancak son tahminlere göre 19 Ocak’tan sonra yurdu etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgası bu haftakinden çok daha etkili olacak ve sıcaklıklar çok daha düşük seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmeler göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın: Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu istanbul kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Merak eden açar hava durumuna bakar zaten 8 saatte bir hava durumu haberi cikariyorsunuz. Doğal bir olay bu kadar abartmaya ne gerek var ki?
yağmur olsun kar olmasın. karda trafik felç arabalar yağ gibi kayıyor. o kadar üzülmedim yani kar yok diye.
allahın işine karışmayımm
bu meteoroloji bi kerede doğru tahmin yapsın artık bu nedir ya bunun adı beceriksizliktir bunun adı işe yaramazlıktır
meteoroloji şakasın sen yaaa:))
YÜCE RABBIMIN İŞİNE KARIŞMAYIN DİYE. BİN SEFER SÖYLÜYORUZ.
Kar olmazsa su olmaz yağdır mevlam
metoroloji bu is hic bilmiyor belliki o kurumda basi bosluk var
inatla yazmaya devam ediyorum dediginiz tarihlerde kar yok
Meteoroloji bile bizi trollüyor arkadaş.
kafayı edi valla
kar falı :)
Meteoroloji yetkilileri bütün teknolojiye sahip olmanıza rağmen işinizin hakkını veremiyorsunuz.Sürekli yanlış tahminlerde bulunuyorsunuz.Eskiden bu kadar teknoloji olmamasına rağmen çok daha iyi tahminler yapılıyordu.
bu hafta olmadı haftaya verelim kesinlikle gelicek esnaf ayağı.
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