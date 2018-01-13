Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Kurak geçen kışın beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası geldi fakat sadece birkaç gün sürecek. Meteoroloji’den gelen son dakika haberiyle tahminler değişti, “İstanbul’da kar ne zaman yağacak?” sorusunu soran vatandaşlar kar yağışını sadece havada seyredecek. Sözcü'nün haberine göre, bu hafta İstanbul’da etrafı beyazlatacak bir kar yağışı beklenmiyor. Ankara’da yarından itibaren etkili olmaya başlayacak kar yağışı kısa süreliğine Ankara’yı beyaz örtüye bürüyebilir.

BU HAFTA KISA SÜRELİ OLACAK, ASIL KAR HAFTAYA…

Türkiye’yi birkaç günlüğüne etkileyecek olan soğuk hava dalgasının iç ve yüksek kesimlerimizdeki şehirler hariç diğer bölgelerde çok yoğun bir etki bırakması beklenmiyor. Ancak son tahminlere göre 19 Ocak’tan sonra yurdu etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgası bu haftakinden çok daha etkili olacak ve sıcaklıklar çok daha düşük seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmeler göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın: Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.