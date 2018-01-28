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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 10:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

Geçtiğimiz hafta yurdu etkileyen soğuklar geride kalıyor ve hava aniden ısınıyor. Geçen perşembe İstanbul'da 4 derece civarında hissedilen sıcaklıklar gelecek hafta 14 derece civarında olacak. Meteoroloji'den gelen son dakika haberlerine göre bahar havası geliyor. Kar haberleri bekleyen vatandaşlar için ise gelişmeler üzücü gelecek hafta yurtta kar beklenmiyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Geç kalan kış kısa süreliğine yurtta etkisini gösterse de geçtiğimiz seneler kadar etkili olamadı. Yurdun dört bir yanından gelen kar haberleri geride kalıyor ve hava hızla ısınmaya başlıyor. Geçtiğimiz son dakika soğuk ve kar haberlerini okuyan vatandaşları bu hafta güneşli bir havaya dair gelişmeler bekliyor. Bugünden itibaren artmaya başlayacak olan sıcaklıklar İstanbul’da perşembe günü 14 dereceye kadar ulaşacak. Geçtiğimiz hafta 3-4 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar kısa sürede 10 derece artmış olacak.

BİR HAFTA KIŞ, BİR HAFTA BAHAR

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı hafta gelirken yurtta Doğu Karadeniz Bölgesi hariç yağış beklenmiyor. Ege kıyılarında 16 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında 20 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI 7-8 ŞUBAT’TA

Küresel tahmin sistemlerine göre yeni soğuk hava dalgası için Türkiye biraz daha bekleyecek3 Şubat tarihinden itibaren adım adım düşmeye başlayan sıcaklıklarla beraber 7-8 Şubat’tarihlerinde soğuk hava dalgası kendini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu kar İstanbul hava durumu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
kar kim bekliyor ya .. yakacak odun doğaşgaz a verecek para mı var .. yaz gelsin .. garibanın mevsimi yaz dır
BU SENE KAR GELMESSE TÜRKİYE SU SIKINTISI ÇEKER O ZAMAN İŞTE ÜLKE YONETICILERI HER SEY BETONDAN ZIYADE OLMADIGINI ANLAR CEVREYE YATIRIM YAPAR SIRF BU YUZDEN Bİ MİLLETCE Bİ KURAKLIGI TADALIMKI DOGANIN KIYMETINI ANLAMIŞ OLURUZ BENDE DAHİL
bu kurumda isler dogru yapilmiyor basi bosluk var hicbir tahmini tutmuyor sucak diyor soguk oluyor kar diyor gunes cikiyor kuruma adam gibi personle ve mudur gerekiyor.. kurum calisanlari 12de ise gelir 4 te eve giderlerse sonuc bu olur. GIDIN DENETLEYIN
Bu seferde kesin haftaya kar yağar :)
Kar görmek istiyorsan gel pozantı’ya
uğursuz AKP
her yer beton ne bekliyordunuz mevsim de kalmadı artık bıktık inşaat inşaat yeter nereye sokacaksınız bu kadar adamı istanbul da bir yere kadar
Kuraklik geliyor kar olmazsa su olmaz
Bu Cahape varya bunların yüzünden yağmur ve kar yağmıyor sebebi bunlar,
bu haftada kar yagmassa ben kar a gidecem arkadas. istanbul halki kar bekliyor.
güneş kar toparlıyor
ccc senin dedigin madalyonun bir yüzü diger yüzüne baktinmi hic yani geçimini çiftcilikle saglayan insanlari düşünuyomusun ha detsenki bana ne onu da onlar düşünsun.
küresel ısınma
Meteoroloji bu sene hepten çuvalladı.Hani kar geliyordu.Olan yine kış lastiği muhabbetinden ceza yiyenlere oldu.
yarim saate kalmaz yagmur yagacak ????????
işte bu haber içimi ısıttı şükürler olsun 3 haftadır evden çıkamıyordum bu hafta nihayet çıkacağım allahıma çok şükür
bizim meteoroloji güneş diyorsa kesin kar yağar
Kıçını yıkayacak su bulamayacak millet
dua edin kısa sürede kar yağar ????
simitciyimi meteoroloji uzmani yapiyorlar anlamiyorum
dmi tahminleri sdece yüzde 5 tutuyor. ne zaman 3-5 hava diye yorum yapsa, rüzgar 5-6 km oluyor. deniz dümdüz veya çok az çalkantılı. herkesin yaptığı gibi posedion a bakın. hatta bu kurumda ege de posedion dan kopyala yapıştır yapsa ve gereksiz personel kalabalığından kurtulsa hem daha az hatalı bilgi verir hemde daha az maliyetle türkiyemin sırtına kambur olur.
yetkililerin suyu var olan bize olacak
mynet hiç bir zaman meterololoji ile ayni gitmediki
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