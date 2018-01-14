Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceğini, yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun güneyinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağını bildirdi. İşte 14 Ocak Pazar hava durumu...

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji ise İstanbul'da kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması:

"İstanbul’da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."