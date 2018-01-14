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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 10:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceğini bildiren Meteoroloji İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili de açıklama yaptı. İşte 14 Ocak Pazar hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceğini, yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun güneyinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağını bildirdi. İşte 14 Ocak Pazar hava durumu...

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji ise İstanbul'da kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması:

"İstanbul’da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

İSTANBUL'DA KAR ALARMI! İBB HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Kartal'da bulunan 80 bin tonluk dev tuz dağı havadan görüntülenirken tuzların sevkiyat çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla yollara dağıtılmak üzere ham tuzlar hazır hale getirildi. Kentte kar alarmının verilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki 235 bin ton ham tuz, bin 378 araç ve iş makinesi ile 6 bin 992 çalışanıyla acil duruma karşı hazır bekliyor. Bu kapsamda buzlanmaya karşı bünyesinde 80 bin ton ham tuz bulunduran Kartal'daki tuz deposu havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde kar yağışının etkisiyle İstanbul'un ana ve ara arterlerinde buzlanmaya karşı kullanılacak olan ham tuzun dozerler ile alınarak makinelerde işlendiği görülüyor. Sevkiyat çalışmalarının hız kazandığı depoda işlenen tuzlar dağıtılmak üzere kamyonlara yükleniyor. Kamyonlara yüklenen tuzlar ana caddelerde, sokaklarda, kaldırımlarda buzlanmaya karşı kullanılmak için İstanbul'un dört bir yanına ulaştırılıyor. Alanda bir yandan ham tuzlar dağıtıma hazır hale getirilerek araçlara yüklenirken bir yandan depoya yeni tuzlar getiriliyor. Depoda ayrıca yollardaki buz oluşumuna karşı çok sayıda tankla solüsyon üretimi yapılarak yoğun kar yağışının olduğu noktalara ekipler tarafından ulaştırılması sağlanıyor.

Depoda ayrıca birçok bölge kameralarla izlenerek acil müdahale gereken noktalara ekiplerin hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlanıyor. Bu sene ilk defa belirli noktalarda ve güzergahlarda ekiplerin yetersiz kalabileceği olası durumlara karşı vatandaşlara pratik çözüm sunabilmek için kutu olarak hazırlanan ham tuzlar bırakılıyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bölgede gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasına başlarken, trafik ekipleri de araçlarında kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

MANİSA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, bin 470 rakımlı Akçakertik Mevki, Asitepe mevkisi ve Türkmen Tepe mevkilerinde kar yağışını etkisini artırdı. Demirci Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına başladı.

Demirci-Simav karayolunda yolda kalan kamyonlar ve otomobiller karayolları ekiplerince kurtarılırken, yetkililer kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Akçakertik mevkiine zincir, çekme halatı ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor. Akçakertik mevkiinin Simav yönünde de kar yağışı sebebiyle zaman zaman ulaşımın aksadığı belirtildi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ Manisa’da 2018 yılının ilk karı ilçemize yağdı. Dün akşam saatleri itibarıyla yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Belediyemiz olarak ekiplerimiz hazır” dedi.

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Marmara Meteoroloji hava durumu 14 Ocak Pazar

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ay şiştim her gün istanbula kar mı yağacak haberinden. hızır idi yunus idi. yağarsa yağar yağmazsa yapmaz bekleyip görücez yani
NE ONEMLIYMIS ISTANBULUN KARI DOĞUDA 2MT KAR VAR ORDAKI INSANLAR NE YAPIYOR DIYE KIMSE SORMUYO 15GUNDUR ISTANBUL KÂR YAĞIŞI GINA GELDI ARTIK
Nedir bu haber kaynağının sebebi aralık ayından beri hergün istanbula kar ne zaman yağıcak diye haber yapıyorsunuz anlamıyorum. Haberi yapıyorsunuz yetmiyor önemli haber diye bildiri yolluyorsunuz devamlı
evet almina haklısın TÜRKİYE sadece istanbuldan ibaret
Bi yeter ya her gün aynı haberler tamam anladık çok yagmayacak ama yeter
ohalden kar bile yurda girmiyor
Türkiye nin sadece İstanbul umu var başka ili ilçesi kasabası köyü yok mu her gün her gün aynı haber karşımızda başka haber yokmu Türkiye maddi manevi sıkıntılara yol açan vatandaşın sıkıntısını gidermek için haber yapın araştırın derim
bu ne aya hergün yagacakmi yagmayacakmi haber mi olur
tam rezillik bu kadar yazıya ne gerek var kısaca yağmıyacak denmiyor mıydamıy mıydamıy
Hayır yağmıcak :)
ulan arkadaş bu mynet kadar üç kağıtcı velveleci görmedim ben ya işte beklenen kar bilmem ne sallaya sallaya bi hal ettiler hava pazartesiden sonra açıo bunlar hala kar bilmem ne yalan dolan peşinde
niye yayınlamadınız yazımı
BIKTIK ARTIK BU İSTANBULA KAR NEZAMAN YAĞACAK HABERLERİNDEN.
ocak sonunda yagar anca
bakan yanlış koordinatlara dua ediyor, ya avrupaya yağıyor ya rusyaya.. ..
meteoroloji tahmin yapmasa daha iyi onlar yuzunden zırt pırt program değiştiriyoruz
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