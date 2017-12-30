Meteoroloji'den son dakika hava tahminleri! Peki İstanbul'da kar yağacak mı?

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 08:33 |6 saat önce

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Yurdun dört bir yanında yaşayan milyonlarca vatandaş, bugün havanın nasıl olacağını araştırırken, Meteroloji'den hava durumu tahminleri geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu uyarıları.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, bugün havanın nasıl olacağını ve hangi illere kar yağacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar görüleceği belirtildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ve 30 Aralık Cumartesi hava tahminleri. 30 ARALIK CUMARTESİ METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak. BÖLGELERİMİZDE HAVA Marmara Bölgesi Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Demirköy olmak üzere kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 16°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu DENİZLİ °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Akdeniz Bölgesi Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu MERSİN °C, 17°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı İç Anadolu Bölgesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu KAYSERİ °C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu KONYA °C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu Karadeniz Bölgesi Batı Karadeniz Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu SİNOP °C, 14°C Çok bulutlu ZONGULDAK °C, 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. RİZE °C, 18°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu SAMSUN °C, 19°C Çok bulutlu TOKAT °C, 12°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu TRABZON °C, 19°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu Doğu Anadolu Bölgesi Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM °C, 7°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 9°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu VAN °C, 10°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MARDİN °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLERDE HAVA Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde batısı güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.