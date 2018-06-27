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Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

yağmur

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hay sizin istanbulunuzu ..... (hatay)
yagmur baslayinca haber yapiyorsunuz , zaten goruyoruz soylemenize gerek yok
anlaşılan hava güzel olacak
bu sefer kimse inanmayacak herkes patlayacak :)
ay gelemedi şu yağış:))) gelince milletçe rahatlıcaz ha yağdı ha yağacak diye bekliyoruz. arabalarda battaniyeler var kedi köpek bayram etti sayenizde:)
arkadaş ne oldu bu mevsimlere. ????
ital mi ediyoruz yağmuru?
TAMAM
istanbulmu mezra mı anlayamadık
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