Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 06:22 |1 saat önce

Soğuk ve yağışlı hava, pazartesi gününden itibaren Batı bölgelerini etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, İstanbul’da kar yağışının salıdan perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Sıcaklığın da gece 1, gündüz 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yurdun doğusu ve iç bölgeleri kar, Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyıları fırtına, Güneydoğu da toz bulutu mağduru oldu. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Binlerce köyle ulaşım sağlanamazken Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkii ile Kızıldağ Geçidi mevkiinde çok sayıda vatandaş gece araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum’da 430, Tunceli’de 241, Bingöl’de 278, Bitlis’te 163, Erzincan’da 162, Elazığ’da 78, Hakkâri’de 57, Ağrı’da 51, Kars’ta 40, Ardahan’da 24 ve Iğdır’da 16 köyün yolu kapandı. Kar ve tipi yüzünden Sivas’ta 710, Niğde’de ise 19 köye ulaşım sağlanamadı. Sivas, Nevşehir ve Niğde’de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Öğrencilerin karnelerini almaya veliler gitti. İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu RÜZGAR TIR'I DEVİRDİ Şiddetli fırtına, Mersin Silifke’de hayatı felç etti. Fırtına özellikle sahil bandındaki Taşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerini etkiledi. Hızı saatte 105 kilometreyi bulan rüzgâr seyir halindeki TIR’ı devirdi.

FIRTINA ​Akdeniz ve Batı Karadeniz’de ise fırtına etkili oldu. Antalya Gazipaşa’da tarım arazileri ve seralar ile deniz kıyısındaki tekneler hasar gördü. Mersin Silifke’de fırtına seyir halindeki araçları, 100 yıllık çam ağaçlarını, elektrik direklerini devirdi. Zonguldak Kozlu’da dev dalgalar ilçe girişindeki köprüye zarar verdi, Ereğli’de ise kuru yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. TOZ Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutları ise Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da gündüzü geceye çevirdi. Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü. Mardin Valiliği, kamu kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalar ve hamilelere idari izin verdi. HAFTAYA BATI SOĞUK VE YAĞIŞLI Soğuk ve yağışlı hava, pazartesi gününden itibaren Batı bölgelerini etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Batı illerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, tüm yurtta etkili olacak. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.