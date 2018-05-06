Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den kritik uyarı!

1 / 9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

2 / 9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3 / 9 BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

4 / 9 Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5 / 9 VATANDAŞLAR UYARILDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu.

6 / 9 Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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